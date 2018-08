Il chitarrista Ben Harper chiude il No Borders Festival

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sarà il leggendario musicista californiano Ben Harper, uno tra i più importanti cantautori, chitarristi e performer di tutti i tempi, vincitore di 3 Grammy Awards, l'atteso protagonista del gran finale del No Borders Music Festival con un esclusivo show voce e chitarra in programma domani, 11 agosto alle ore 14 ai Laghi di Fusine, i bellissimi laghi di origine glaciale posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart. I biglietti per il concerto sono esauriti da diversi mesi e pertanto non saranno acquistabili nemmeno il...