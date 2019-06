Il chiosco dei fiori si arrende «Mille disagi, niente guadagni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Era stata una scommessa fatta per Venezia. Riportare i fiori in quel chiosco elegante, che cinque anni fa era stato trasformato nell'ennesima rivendita di maschere e gadget per turisti di passaggio. Uno sfregio agli occhi di tanti veneziani che ricordavano quella storica edicola di fronte a San Vidal sempre piena di piante e fiori, a cui una coppia di imprenditori aveva deciso di porre rimedio. Rilevata l'attività, avevano aperto Il giardino di vetro, piccolo fiorista di qualità. Ma dopo poco più di quattro anni, anche loro...