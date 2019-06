CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTENARIOCento anni di Busatto-Serata Giovani , giovedì 13 giugno , dalle 19 alle 24, celebrerà in modo informale e divertente - il centenario dell'attività familiare di ristorazione , nella sede di Villa Brilli, in via Noalese a Treviso, trasformando il ristorante e il giardino in un locale Lounge. La settecentesca v illa (che la sera prima, mercoledì, ospiterà invece una serata di gala) sarà teatro di una festa fra divertimento e buon cibo, in collaborazione con Astoria Wine e Bevande Futuriste, prima della cena a buffet con i...