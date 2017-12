CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il castello di Vincennes, a pochi chilometri da Parigi, è una struttura cupa e solenne: destinata a residenza reale, divenne una prigione, e ospitò detenuti importanti, da Mirabeau a De Sade. Ma il suo angolo più famoso è forse il fossato, dove una colonna ricorda con un hic cecidit( qui cadde!) l'esecuzione del duca di Enghien, fatto rapire e fucilare da Napoleone. Intere generazioni di monarchici vi si recarono in riverente pellegrinaggio per tutto l'Ottocento. Finché furono sostituiti da altri curiosi, per lo più gruppi di turisti,...