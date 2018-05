CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Un turista fa il bagno in rio Marin, un passante gli ruba i vestiti e lui gli corre dietro nudo. Con le alte temperature a Venezia tornano gli episodi di malcostume, ma quello di ieri ha fatto sorridere i passanti.Un americano sui 40 anni, verso le 16.30, ha deciso di rinfrescarsi dal caldo tuffandosi in Rio Marin a Santa Croce, nonostante il divieto di balneazione nei canali e il rischio di prendersi una multa. Lo straniero aveva lasciato i vestiti a riva e, secondo la versione di un testimone, un veneziano vestito in modo...