CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Tra i temi che nei mesi scorsi hanno caratterizzato questo processo figura sicuramente quello della valore dei gioielli. Tempo fa, infatti, la difesa di Vinko Tomic, che per gli investigatori sarebbe il capo del gruppo, aveva chiesto una perizia sul valore dei gioielli rubati alla mostra di Palazzo Ducale. In quella occasione era stato sostenuto che questo elemento era indispensabile in quanto gli indagati vengono chiamati a risarcire il danno e, al tempo, non risultava essere mai stata fatta la dichiarazione doganale sul valore...