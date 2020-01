IL CASO

VENEZIA «Riccardo Festari non rischiava lo sfratto». Lo dice l'Ater con una nota in cui il presidente Raffaele Speranzon prende con decisione le distanze da quanto affermato dall'assessore comunale Renato Boraso in merito al suicidio dell'uomo che l'altro ieri si è buttato dalla finestra di casa a Santa Marta. Festarui, secondo Boraso, era andato in crisi dopo la lettera con cui Ater annunciava ai suoi inquilini i nuovi parametri per il mantenimento della casa. «Per Riccardo e le altre persone nella sua situazione - aveva detto l'assessore - lo sfratto pendeva ancora sulla loro testa».

Ma l'Ater replica. «C'è profondo rammarico per il dramma umano accaduto, per il quale esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Riccardo Festari, un inquilino modello nonché collaboratore attivo dell'Ater, in quanto responsabile dell'autogestione denominata Jolanda a Santa Marta, il condominio in cui abitava. Festari, per oltre 10 anni, è stato il rappresentante degli inquilini, nominato formalmente responsabile dell'autogestione per l'Ater di Venezia, quindi interlocutore dell'Azienda per le spese comuni del condominio, criticità e situazioni particolari all'interno del palazzo».

«Proprio a fronte di questo incarico, sempre ricoperto con diligenza, preparazione e disponibilità - prosegue l'ente - Festari non poteva non conoscere i cambiamenti in corso riguardo alla normativa regionale sugli alloggi pubblici, quindi sulle sue recenti modifiche con l'innalzamento della soglia Isee. Motivo questo, che rende poco verosimile una presunta preoccupazione dell'uomo in merito ad un sfratto che di fatto non esisteva, perché nessuna procedura è stata aperta, né si sarebbe aperta in futuro, a carico dell'inquilino modello, responsabile della gestione dell'intero condominio Ater a Santa Marta. Festari era stato nella sede dell'Ater di Venezia a novembre e dicembre, l'ultima volta poco prima di Natale, perché a causa di problemi di salute intendeva lasciare l'incarico di responsabile dell'autogestione del condominio con la chiusura dell'anno 2019. In nessuna delle due occasioni l'uomo ha espresso all'operatore dell'Ater che l'ha seguito un qualche timore per un presunto sfratto».

«Spiace infinitamente per la tragedia accaduta spiega il presidente dell'Ater Raffaele Speranzon Riccardo Festari era una persona per bene conosciuta all'interno dell'Ater, che ha sempre svolto con cura l'incarico che oltre dieci anni fa aveva deciso di assumere, divenendo un punto di riferimento per tutti gli inquilini del palazzo e per la stessa Ater, che il lui ha trovato un interlocutore attento, preparato e moderato. Aveva, purtroppo, dei problemi di salute per i quali era seguito anche a livello sanitario, ma dire che alla base del gesto estremo vi fosse la preoccupazione per un possibile sfratto da parte dell'Ater è inverosimile. Una notizia infondata anche alla luce delle modifiche normative che mettevano al riparo da qualunque preoccupazione il signor Festari rispetto alla sua situazione abitativa. Il nostro inquilino, sempre molto preparato, sapeva dell'innalzamento dell'Isee e degli sforzi dell'Ater per rassicurare gli inquilini. Poco prima di Natale inoltre conclude Speranzon ho voluto spedire una lettera a tutti gli inquilini Ater assieme ai bollettini di gennaio e febbraio, spiegando che a causa delle tempistiche con cui era avvenuta la pubblicazione sul Bur delle modifiche del Regolamento attuativo della legge 39/2017, quindi i correttivi al metodo di calcolo dei canoni, anche questi bollettini avrebbero avuto i vecchi importi, ma dai mesi successivi sarebbe avvenuto il ricalcolo con gli eventuali conguagli».

