IL CASO

VENEZIA Prima la denuncia dei sindacati, l'esplosione del contagio tra cinque lavoratori (diretti e indiretti) del museo di Villa Pisani e poi la visita dei tecnici dello Spisal che sulla diffusione del coronavirus nella storica villa della Riviera del Brenta ha deciso di puntare un faro di approfondimento.

L'ISPEZIONE

La visita dello Spisal risale al 30 dicembre, dopo che nei giorni prima si era diffusa la notizia di alcuni casi Covid tra i dipendenti del Museo della villa.

Il sopralluogo dei tecnici del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro era finalizzato alla valutazione delle misure adottate dall'azienda in merito al contenimento del contagio da coronavirus. Nella loro prima ispezione, i tecnici hanno raccolto le informazioni di due lavoratori presenti quel giorno al Museo e hanno avuto un colloquio telefonico sia con il direttore del polo museale del Veneto, Daniele Ferrara, e con la direttrice del Museo di Villa Pisani, Loretta Zega per cercare di ricostruire i fatti e far quadrare le versioni che raccontano della diffusione del contagio.

Durante il sopralluogo di mercoledì, lo Spisal ha anche acquisito documenti sulle procedure di contenimento attivate dalla direzione del Museo di Stra. E prima di lasciare la Villa, i tecnici hanno suggerito anche una miglioria, quella cioè di prevedere misure più efficaci per sbarrare la porta all'ingresso del Covid nel mondo del lavoro del Museo, suggerendo la registrazione del persone delle ditte esterne che entra in Villa, dei bagni interamente dedicati a loro, così come la creazione di aree riservate per il pranzo o la pausa da lavoro. Nel frattempo l'intera Villa è stata sanificata

IL CONTAGIO

In tutto sono cinque i contagiati: tre sono dipendenti diretti della Villa mentre due sono di un ditta che lavora in subappalto nel museo.

Secondo una ricostruzione fatta da Cgil, Cisl e Uil il 21 dicembre la direzione del Museo avrebbe consentito l'accesso in istituto di un dipendente «con evidenti sintomi influenzali e con la temperatura corporea non conforme ai protocolli di sicurezza». Negli stessi giorni, poco prima di Natale, «si sarebbero verificati scambi di auguri tra dipendenti - continua la triplice - con la possibile violazione dell'obbligo del distanziamento sociale sancito dai citati protocolli e dalle normative nazionali».

«La visita dello Spisal è un atto significativo - sottolinea Massimo Grella, segretario generale di Csil Fp Venezia- Va data una risposta alle tante incongruenze che sono state raccontate sul caso: chi ha autorizzato la lavoratrice a restare al proprio posto? I sintomi erano stati già dichiarati prima, spossatezza e mal di tesa. Per tre giorni - attacca ancora Grella - la dirigente non ha detto nulla a chi è andato a lavoro: appena uscita dal Museo la dipendente è andata a fare il tampone, che è risultato positivo. Ci sono tanti punti che vanno chiariti in questa vicenda».

