VENEZIA Per difendersi in una causa contro l'azienda depositarono l'audio di una riunione avvenuta un paio di anni prima tra alcuni dirigenti, registrata all'insaputa di tutti da un loro collega e di cui erano riusciti ad entrare in possesso. Ma l'utilizzo di quella registrazione è stata ritenuta illegittima e così due lavoratori sono stati condannati a cancellare quel file, nonché a pagare una sanzione pecuniaria di 5mila euro ciascuno.

Lo ha stabilito la giudice del Tribunale di Venezia, Silvia Barison, accogliendo il ricorso presentato dalla società Veritas, assistita dagli avvocati Andrea Bortoluzzi e Jacopo Lorenzon. Si tratta di un pronunciamento di grande interesse, in quanto non vi sono molti precedenti in materia e il precedente intervento del Garante per la privacy aveva dato ragione ai due lavoratori, disponendo l'archiviazione della segnalazione pervenuta dall'azienda. Veritas, però, non si è arresa, e ora il Tribunale le ha dato ragione.

Per risultare legittima, ai sensi dell'attuale normativa (l'articolo 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) la registrazione avrebbe dovuto trovare giustificazione nella tutela della propria posizione all'interno dell'azienda, ovvero per precostituirsi un mezzo di prova, a patto di risultare pertinente alla tesi difensiva e non eccedente alle sue finalità.

Nel caso specifico, però, tali requisiti non possono dirsi realizzati. La riunione aziendale, svoltasi nel novembre del 2016, era finalizzata ad analizzare alcune difficoltà organizzative, in particolare in un settore e il lavoratore che effettuò la registrazione non poteva vantare esigenze (pre) difensive. Il file fu quindi ceduto a due persone non presenti alla riunione, che la utilizzarono due anni più tardi nell'ambito delle rispettive cause di lavoro contro Veritas.

Un utilizzo in violazione della normativa relativa alla gestione dei dati personali, ha stabilito il Tribunale, sottolineando come la condotta dei due lavoratori sia «esterna al perimetro della liceità sia per quanto riguarda la mancanza di una propria esigenza difensiva, sia con riferimento al difetto della pertinenza, sul piano temporale, dei tempi di conservazione dei dati a quanto strettamente necessario alla difesa».

I due lavoratori sono stati condannati anche a rifondere a Veritas le spese processuali, quantificate in 8mila euro. Entrambi potranno presentare appello, ma anche il Garante per la privacy potrebbe decidere di impugnare la decisione del giudice che ha ribaltato il suo provvedimento di archiviazione. (gla)

