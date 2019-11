IL CASO VENEZIA Non ci vuole credere Lidia Fersuoch, presidente della sezione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Non ci vuole credere Lidia Fersuoch, presidente della sezione veneziana di Italia Nostra di fronte alla fotografia che rimbalza nei social a raccontare come è esposto al Louvre l'Uomo Vitruviano, il disegno di Leonardo Da Vinci al centro - un mese fa - di un dibattito aspro e finito di fronte al Tar del Veneto per il prestito dalle Gallerie dell'Accademia (dov'è conservato) a Parigi. «Non crediamo ai nostri occhi - commenta Fersuoch - È assurdo che il Tar l'abbia mandato in Francia. Faremo i nostri accertamenti sulla...