IL CASOVENEZIA Natale e Capodanno sono alle porte? E all'uscio di Actv ecco che bussano gli stessi, annosi, problemi. Come fosse un film già visto, anche nei giorni clou delle festività 2018, circa il 20 per cento dei lavoratori dell'azienda che si occupa del trasporto in laguna e a Mestre non indosserà l'uniforme. Bloccato a casa da malattie, dalla legge 104 (l'assistenza a parenti disabili, ndr), da altri tipi di congedi parentali e da permessi per la donazione del sangue. «Questi sono quelli che mi danno più fastidio - sbotta Luca...