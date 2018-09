IL CASO VENEZIA La foto contestata della pizza notturna in smoking dell'attore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA La foto contestata della pizza notturna in smoking dell'attore Stefano Accorsi sui tavolini di un caffè di piazza San Marco ha fatto il giro dei social e dei quotidiani di tutta Italia. Alle polemiche dei veneziani ed esercenti che dichiarano guerra al cibo take away e ai rifiuti per difendere l'immagine di decoro della città, si sono aggiunte le critiche di diversi comitati nazionali che contrastano il degrado. Fabrizio Coniglio è presidente del Coordinamento Nazionale No Degrado e Malamovida, che raccoglie le associazioni e...