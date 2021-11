Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA L'ultima carta per allungare ancora una volta i tempi e trasformare sempre di più la vicenda di Marco Zennaro in una sorta di sequestro riconosciuto, è stata giocata ieri mattina in tribunale a Kartum, capitale del Sudan, lo stato centrafricano dove Marco Zennaro, 47 anni, imprenditore veneziano è di fatto ostaggio dall'1 aprile e a processo civile per una truffa su una partita di trasformatori che sarebbero stati difettati....