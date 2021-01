IL CASO

VENEZIA In missione per il governo, ma con destinazione la città d'origine. Semplici rientri a casa pagati dallo Stato, secondo L'Espresso che fa il nome di Pier Paolo Baretta tra i rappresentanti del Conte bis che spesso viaggiano, rimborsati, tra Roma e la città in cui vivono. Il sottosegretario all'economia e finanze del Pd inevitabilmente si sposta molto tra la capitale, dove ora ha la residenza, e Venezia. Secondo i rendiconti pubblicati dai ministeri, quasi tutte le trasferte del sottosegretario avevano il Veneto come destinazione: su 19 viaggi rimborsati tra il 2019 e il 2020 (pochi rispetto a tanti altri colleghi del governo), 15 avevano Venezia come tappa finale o intermedia. Altri due sono su Padova e Verona. Significa che il sottosegretario va in missione sempre nella sua terra d'origine? «Se viene richiesto il rimborso è perché si tratta di viaggi per appuntamenti di lavoro - specifica Baretta -. Devo andare a verificare le singole motivazioni ma sono principalmente incontri con enti locali. Ci sono anche viaggi di rientro, certo, però io non ho la residenza a Venezia e non sono parlamentare quindi sono comunque motivati da riunioni o altri appuntamenti istituzionali». E assicura di essersi fatto carico delle spese di tutti i viaggi motivati da sole ragioni personali o familiari, come appunto il semplice rientro a casa nei fine settimana o nei giorni liberi da impegni di lavoro. L'inchiesta prende in esame il periodo tra settembre 2019, quando Baretta è tornato al suo incarico di sottosegretario con il Conte bis, e giugno 2020. Dieci mesi in cui lo Stato gli ha rimborsato 19 trasferte per un totale di 5600 euro. «Si contano 17 viaggi in Veneto in un anno, è evidente che se mi facessi rimborsare tutte le volte che torno a casa le richieste sarebbero molte di più» specifica Baretta che ricorda di aver sospeso qualsiasi tipo di rimborso da quando, nel 2020, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Venezia. «E per tutto il periodo della campagna elettorale non ho usato il rimborso governativo» precisa l'ex sindacalista che dalle carte risulta essere tra i viaggiatori meno assidui. Nonostante i lunghi periodi di limitazioni per COVID-19, la squadra del Conte bis non si è risparmiata. L'inchiesta cita per esempio il caso del ministro dell'Ambiente Sergio Costa che si è fatto rimborsare 34 missioni in un anno, per un totale di 25.560 euro, e la sottosegretaria allo sviluppo economico Alessandra Todde, del M5s, che su 43 missioni ne ha fatte 23 in Sardegna, sua terra d'origine, per una spesa totale di 13080 euro. Tra i ministri, il Record di viaggi a carico dello Stato è però di Paola Pisano (m5s), che è andata in missione 83 volte in 13 mesi.

M.Fus.

