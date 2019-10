IL CASO VENEZIA Furti continui, uno dietro l'altro. Non passa notte che non porti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Furti continui, uno dietro l'altro. Non passa notte che non porti in dote, il giorno successivo, un post sulla pagina Facebook Diportisti Laguna Veneta in cui vengono denunciate le razzie della notte precedente. Con tanto di foto a corredo a dimostrare come il furto dei pezzi di un'imbarcazione - che sia motore o solo elica - sono all'ordine del giorno più o meno in tutti i canali della laguna di Venezia. L'ultimo post, in ordine di tempo, è di ieri pomeriggio. E sull'origine dei furti si allunga l'ombra del mercato nero. In...