IL CASO

VENEZIA Era da qualche tempo che non si registravano segnalazioni di maltrattamenti verso gli animali in città. Gli ultimi casi si erano registrati alla Giudecca, quando erano apparsi bocconi avvelenati o con chiodi all'interno. Purtroppo però le cose non sono cambiate dato che sabato alle 11.40 un utente su Facebook ha postato la foto di suo padre con in mano un'esca, potenzialmente letale, per i cani. Nell'immagine si vede un boccone con avvolto un fil di ferro mascherato. L'utente ha voluto precisare che l'episodio è accaduto in parco Savorgnan alle Guglie, chiedendo massima diffusione tra chi ami gli animali. Il rischio, spiegano i veterinari dell'ambulatorio veneziano, non è da sottovalutare: «Trattandosi di metallo, se il cane ingoiasse l'oggetto potrebbe, nella migliore delle ipotesi, accadere una naturale espulsione. Ma nel caso di cani di piccole dimensioni, il rischio aumenterebbe, dato che il fil di ferro sarebbe in grado di provocare una lesione o perforazione dell'intestino». Per questo motivo i veterinari informano che il comportamento migliore da adottare in questi casi è quello di contattare subito i sanitari. A quel punto un'ecografia potrebbe essere lo strumento per comprendere la gravità del caso.

T. Bor.

