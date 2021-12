IL CASO

VENEZIA E' l'unica sezione del partito di Rifondazione Comunista ancora presente nella città storica, ma a renderla famosa e molto fotografata è l'inusuale accoppiata con l'attigua edicola votiva. Un antico capitello che dal 30 novembre ospita il Cristo dipinto da Carlo Fusca, artista e docente di cromatologia e tecniche della pittura dell'Accademia di Belle arti di Venezia. Il Circolo Sette Martiri, in Corte Nova, a Castello 2061/A, si è fatto carico del rifacimento dell'edicola voluta dai residenti della corte intorno ai primi del Novecento come atto di devozione spontanea. Non sappiamo quale immagine ci fosse inizialmente - spiega Alberto Cancian, segretario del Circolo dal 2006 fino a giugno scorso - ma già nel 1973, quando la sede del Partito Comunista fu spostata da Via Garibaldi alla Corte Nova, nei locali che, un tempo, erano di una trattoria, l'edicola votiva era caratterizzata dal cosiddetto Cristo biondo. Abbiamo sempre rispettato i segni di devozione spontanea di questa zona popolosa e popolare, un tempo abitata dagli arsenalotti, i lavoratori dell'Arsenale, tanto da decidere di farci carico del restauro del capitello votivo, un ripristino effettuato in collaborazione con il cantiere di Francesco Cucchini. Al termine del restauro l'edicola è stata benedetta da padre Silvio Ballarin. La scorsa estate, mentre i tesserati del circolo erano intenti a ripristinare la bacheca dove sarebbe stato ricollocato il vecchio Cristo biondo, una copia anni' 70 su tela di una stampa del soggetto iconografico del Cristo del Sacro Cuore, è arrivata la proposta di donazione da parte di Carlo Fusca: L'artista - racconta Marco Del Monte, attuale segretario del Circolo - ha dipinto ad olio su tavola di legno un nuovo Cristo. Abbiamo invitato tutti i residenti della corte e molti abitanti di Via Garibaldi ad esprimere il proprio giudizio e a scegliere quale opera dovesse essere ricollocata nell'edicola e la scelta è caduta sull'opera di Carlo Fusca. Il successo ottenuto dal nuovo Cristo va ricercato soprattutto nel fatto che il soggetto è collocabile storicamente ed identificabile in una persona reale e non più solo in un'icona. Il mio Cristo - spiega l'autore Carlo Fusco - ha le fattezze di un ragazzo, uno studente di Torino che avevo visto seduto in un bar e che ho fotografato. Il suo volto, incorniciato da capelli scuri, era molto somigliante alla mia personale idea di uomo palestinese. Nel dipinto di Fusca il Cristo indossa il mantello rosso che gli era stato gettato addosso dai soldati romani in segno di scherno ma anche, in un certo senso, per riconoscerne l'autorità.

LA DONAZIONE

Il vecchio Cristo biondo, la cui immagine è ben lontana da come si suppone fosse il reale aspetto di Cristo, rimarrà comunque in zona e sarà donato alla sede del Gruppo Scout locale. In omaggio ad alcuni nostri tesserati, e per loro stesso volere, abbiamo celebrato, nel tempo, varie funzioni funebri laiche davanti alla sede del Circolo, proprio sotto al Capitello votivo, l'ultima la scorsa estate quando è scomparso il compagno Gianni Cici, cofondatore della sede, aggiunge Cancian. La storia del Circolo Sette Martiri è molto lunga. Ad acquistare nel 1973 la nuova e più spaziosa sede, poi intestata al Partito, furono, con donazioni personali, gli iscritti di Via Garibaldi, all'epoca circa 200 persone (oggi i tesserati sono in tutto 35, ma sempre molto attivi). Nel 1989 la sede fu smembrata in due spazi attigui, per ospitare da una parte il PD, dall'altra Rifondazione Comunista. Svolgiamo sia attività politica che culturale. Quest'ultima, di cui si occupa il Circolo Tre Agosto, si svolge nella sede che fu del PD, oggi Pensionati Cgil - racconta Marco Del Monte - qui abbiamo di recente ospitato un incontro con Emergency. Il 18 dicembre alle 17 è in programma un monologo di Vincenzo Di Ienno che interpreterà Gino Doné, l'unico italiano che partecipò alla rivoluzione cubana a fianco di Che Guevara. Vi racconto Gino Doné Partigiano senza frontiere è in programma nella sede del patronato salesiano Leone XIII Castello 1281. Il Circolo Sette Martiri, che negli anni'70 ospitò gli Inti Illimani, ha un bookcrossing (scambio libri) sempre molto frequentato.

Claudia Meschini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA