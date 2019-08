IL CASO VENEZIA «Ad oltre due anni da quando venne ritrovata in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA «Ad oltre due anni da quando venne ritrovata in ospedale a Venezia con una ferita alla testa noi continuiamo a chiedere la verità». Ad affermarlo è il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo, aggiungendo che è passato più di un anno da quando il Ministero di Grazia e Giustizia annunciò l'impegno ad accelerare le indagini per dare notizie certe e trasparenti a noi e alla famiglia. «Purtroppo non è accaduto nulla - prosegue Di Giacomo - Il pm aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta...