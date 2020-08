IL CASO

VENEZIA Acquisizione GrandVision, Essilux non si ferma e valuta l'appello in tribunale dopo la bocciatura del tribunale di Rotterdam.

Il gruppo dell'occhialeria con primo azionista e presidente Leonardo Del Vecchio «prende atto» della decisione del Tribunale di Rotterdam, che lunedì ha respinto la sua richiesta di informazioni al fondo Hal e a GrandVision, «su come quest'ultima abbia gestito il business durante l'emergenza Covid-19» per poter meglio valutare le condizioni di una possibile acquisizione di quest'ultima. Lo afferma in una nota EssilorLuxottica. Il gruppo, a tale proposito, «sta analizzando la decisione e le possibili opzioni inclusa la possibilità di ricorrere in appello».

Essilux aveva offerto in totale un anno fa prima dello scoppio della pandemia 7,2 miliardi per acquisire la catena di negozi di occhiali GrandVision controllata dal fondo olandese Hal, che in Italia controlla Safilo.

EssilorLuxottica nella sua nota sottolinea che «i dati e le informazioni sequestrati su espressa autorizzazione del Tribunale presso la sede di GrandVision rimarranno protetti da eventuali alterazioni e disponibili per ulteriori procedimenti giudiziari». EssilorLuxottica inoltre «osserva con preoccupazione come GrandVision continui a negare l'accesso a informazioni rilevanti sulla gestione del business durante l'epidemia di Covid-19».

L'acquisizione avviata da EssilorLuxottica è sotto la lente dell'Antitrust Ue.

GrandVisione ha oltre settemila negozi nel mondo, circa 37 mila dipendenti e 3,7 miliardi di fatturato nel 2019. Ma la pandemia ha sicuramente abbassato questo giro d'affari. E l'affare potrebbe saltare a causa dell'emergenza Covid, in quanto il calo dei consumi mondiali potrebbe indurre il gruppo nel quale si è fusa la Luxottica fondata da Leonardo Del Vecchio a rivedere almeno i livelli di prezzo: si tratta di cinque miliardi e mezzo al fondo Hal per il 76% delle quote della catena di distribuzione, sulla quale verrebbe poi lanciata un'Opa residuale per toglierla dalla Borsa di Amsterdam.

Essilux contesta in particolare il modo nel quale GrandVision ha gestito i mesi dell'emergenza sanitaria, un periodo intermedio tra gli accordi preliminari per l'acquisizione e il suo compimento definitivo. I legali del gigante delle lenti e delle montature sostengono che il gruppo olandese abbia violato alcune regole del contratto, fermando pagamenti verso negozi e fornitori, oltre a chiedere aiuti pubblici senza averne l'autorizzazione. GrandVision boccia questa ricostruzione e dice invece di non aver mai cambiato le strategie rispetto agli obblighi contrattuali dell'acquisizione e che anzi EssilorLuxottica non avrebbe risposto a diverse sue sollecitazioni.

La giustizia dei Paesi Bassi ha ritenuto con questa prima decisione che le argomentazioni fornite da Essilux non siano sufficienti per un accesso ai dati riservati di GrandVision, ma il punto che verrà discusso dai manager delle due parti ora è un altro: un'eventuale mediazione nel prezzo, con il primo round giudiziario che al momento rinsalda le posizioni di GrandVision e del fondo Hal, che vogliono il rispetto delle cifre stabilite nel contratto iniziale. Un braccio di ferro miliardario.

