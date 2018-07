CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUn nuovo capitolo nella saga di Harvey Weinstein. L'ex re di Hollywood torna in tribunale per fronteggiare le accuse di una terza donna: accuse pesanti per le quali rischia l'ergastolo. Davanti al giudice della corte di New York si dichiara non colpevole e viene rilasciato su cauzione.RILASCIATOWeinstein torna così nella sua abitazione in Connecticut e continua a «lavorare»: «il suo obiettivo è riabilitare il suo nome e tornare a produrre film» dice Benjamin Brafman, il suo avvocato. «Sta rivedendo degli scritti e perseguendo...