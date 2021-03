IL CASO

«Sono un direttore d'orchestra, non una direttrice, l'uguaglianza non si risolve con il linguaggio, ma abbattendo i cliché. In un contesto conservatore come quello della musica classica è fondamentale per una donna non essere discriminata. E chiamarla direttrice è quasi una discriminazione perché vuol dire non stare nello stesso insieme di tutti i direttori d'orchestra. È questa la verità». Beatrice Venezi, toscana (conterranea di Puccini cui ha dedicato un album), 31 anni, giovedì sera, sul palco dell'Ariston, in veste di madrina delle Nuove Proposte di Sanremo, ha dato il la a una sinfonia (ben orchestrata alla vigilia dell'8 marzo?) di polemiche. E lei, che dirige l'Orchestra della Toscana e l'Orchestra Milano Classica, autrice di un libro Le sorelle di Mozart sulle musiciste geniali e dimenticate, rilancia «direttore è un sostantivo che definisce con precisione il mio mestiere, perché c'è una storia dietro. La battaglia sta nella sostanza, non nella forma. Parità di acceso a certe posizioni, parità di salario e di portare avanti ambito familiare e ambito lavorativo per le donne e per gli uomini allo stesso livello».

E nonostante il tentativo di Ama di smorzare gli acuti con il ritornello «se fosse accaduto in una trasmissione normale nessuno avrebbe commentato», ormai il coro dei social era partito: «Occasione mancata...», «Coraggioso calcio al politically correct», tirando in ballo femminismo, libertà, sessismo ed uguaglianza. Oscurando i giovani in gara, tutti ieri si sono occupati di lei, linguisti, deputati, colleghi e opinionisti. «Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Direttore. Direttrice, sindaca, ministra... non capisco quale sia il motivo di sottolineare il genere» rincara Venezi. Eppure, lei, la sua femminilità l'ha sempre portata sotto i riflettori. «Non ho voglia di travestirmi da uomo per dimostrare che so dirigere un'orchestra. Non serve lo sguardo accigliato per essere autorevoli. Rifiuto gli stereotipi della musica classica, un mondo sostanzialmente maschile, e ai pregiudizi rispondo salendo sul podio con la gonna». Però, poi, è stata spesso giudicata più per i suoi capelli (è testimonial di una linea di prodotti) e per gli abiti da sera che per le esibizioni sul podio (nonostante il curriculum). «Non mi criticano per come dirigo, ma per le copertine di moda, gli abiti. Bella e brava è un binomio che agli uomini fa paura. A proposito di linguaggio, non si fa altro che fare riferimento agli attributi. Ce l'ha? O non ce l'ha? E certamente non si parla di attributi che appartengono alle donne».

Simona Antonucci

