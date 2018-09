CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO«Sì, Asia mi ha violentato, è stato un rapporto completo». Jimmy Bennett, l'attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di aver abusato di lui quando era minorenne, ha rotto un lungo silenzio ieri sera in tv, ospite in esclusiva mondiale di Massimo Giletti a Non è L'Arena, su La7. Dove ribadisce la sua versione dei fatti, risalenti a cinque anni fa, e torna a puntare il dito contro l'attrice e regista italiana, uno dei simboli del movimento #MeToo. «Asia? Per me è uguale a Weinstein».Jeans, camicia bianca e...