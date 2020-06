IL CASO

segue dalla prima pagina

Nonostante le difficoltà, si ricomincia. Il Club Alpino come è intervenuto?

«Per aiutare i gestori, come Cai Veneto abbiamo chiesto alle sezioni di sospendere gli affitti fino a settembre, mentre il Cai nazionale ha messo a disposizione di ogni rifugio, ovviamente gratis, il kit anti-Covid: termometro, ossimetro, generatore di ozono; dovrebbe arrivare a tutti entro pochi giorni».

Quest'anno i posti tavola come i posti letto saranno ridotti.

«È chiaro. In Veneto i rifugi Cai sono 35, 31 in provincia di Belluno; offrono 1904 posti letto, che verranno ridotti a novecento, e 2931 posti pranzo che diventeranno circa 1600. Ma oltre mille di questi ultimi sono esterni e quindi vincolati alle condizioni del tempo».

Sarà obbligatoria la prenotazione come il distanziamento, ma se una sera di pioggia battente, con il rifugio al completo, bussano dieci persone il gestore cosa farà?

«Su questo problema ho scritto alla Regione afferma Frigo - ma secondo noi il gestore deve accogliere, altrimenti cadrebbe la stessa missione e funzione del rifugio. Perché esistono regole etiche e di buon senso nei confronti di chi va in montagna, e l'accoglienza è un elemento che contraddistingue il rifugio alpino».

La Regione per il momento non ha risposto ma il Cai confida in una sorta di silenzio-assenso. Apriranno tutti i rifugi?

«L'unico per cui esistono ancora dubbi è il Torrani (Cai Conegliano, quota 2984 al Pian de la Tenda, sotto la cima della Civetta, versante di Zoldo; ndr), lassù c'è ancora più di un metro di neve. Gli altri entro fine giugno dovrebbero aprire tutti».

A proposito della frequentazione e dell'affollamento di certi luoghi, l'era Covid cosa può insegnare?

«Quello dell'affollamento è un problema serio. In Trentino alcune aree sono organizzate con posteggi e bus navetta; quando i posteggi sono pieni, si cambia zona. Ecco, se vogliamo regolare i flussi nelle aree affollate non possiamo scaricare tutto sui rifugi. Se i posti auto per andare, per esempio, al Vandelli e al lago del Sorapìss sono tutti occupati non può essere il gestore a farsi carico del traffico dei turisti, devono essere le amministrazioni locali, organizzando dei posteggi, anche a pagamento. E quando i posti auto sono esauriti, si va da un'altra parte. Ed evitando il sovraffollamento di alcune zone se ne valorizzano altre, altrettanto belle, dove non va quasi nessuno».

Mario Fiorentini è gestore del rifugio Città di Fiume, di fronte alla nord del Pelmo, e presidente dell'Associazione Gestori Rifugi Alpini del Veneto (Agrav); fondata due anni fa, l'Agrav oggi ha 41 associati tra rifugi Cai e privati di tutto il Veneto.

I gestori, dunque, aprono ma Fiorentini non è molto ottimista. «La stagione? Un bel punto di domanda - afferma - Gente che gira ce n'è ma le modalità con cui devi assicurare il servizio penalizza in maniera significativa. Vuoi un esempio? Oggi al rifugio alcune persone hanno chiesto una birra ma quando ho spiegato che dovevano aspettare il loro turno hanno preferito andarsene. Insomma, l'accesso regolamentato per la gente diventa un problema. Molto poi dipende anche dalla disponibilità e dall'organizzazione dello spazio all'interno di ogni rifugio, dalla sala ai servizi igienici. Nei giorni scorsi ho fatto lo steward al checkpoint, come mi hanno soprannominato, ma piazzare una persona fuori a dirigere il traffico significa avere in organico un elemento che non fa niente. Altro problema, lo spazio esterno (per chi ce l'ha): un aspetto che dipende molto dal tempo. Qualcuno ha detto mettete un tendone ma chi parla così non ha idea di come può essere il tempo in montagna, dove un colpo di vento può far volare via tutto! Non dico questo per piangere il morto, si tratta di dati oggettivi».

I turisti sono informati di cosa devono fare e soprattutto sanno come comportarsi?

«Poco. Lo steward deve anche fare comunicazione. Informare è difficile, l'evoluzione costante della situazione-Covid non aiuta ma secondo me si poteva fare meglio. Credo che Regione, associazioni e gli enti sul territorio dovrebbero informare di più. Il Cai, per esempio, è ovvio che si relazioni con i propri rifugi ma in Veneto ci sono meno di 40 rifugi Cai e un centinaio di privati. E poi i rifugi sono uno diverso dall'altro per cui è difficile fornire regole che accontentino tutti, per questo bisogna dare centralità alla figura del gestore con cui deve relazionarsi chi frequenta il rifugio. Insomma, non è semplice come potrebbe sembrare».

Proprio i gestori, qual è dunque la posizione degli associati Agrav?

«Come associazione abbiamo organizzato una videoconferenza con loro. Chi ha già aperto sostiene che in un primo momento la gente rispettava le regole, ora invece c'è scarsissima attenzione, la sensazione diffusa è che l'emergenza sia finita. Ma non è così. Fuori dal nostro rifugio abbiamo piazzato un cartello su cui c'è scritto Area controllata, vietato entrare, attendere il gestore. Bene, c'è chi entra e dice C'era scritto che non si poteva entrare. Appunto. Ma il denominatore comune oggi è una sola domanda: riusciremo a sbarcare il lunario?».

Prevedere come andrà quest'anno, dunque, è molto difficile, anche perché stranieri in giro ancora non ce ne sono; quelli che provengono dai Paesi più lontani e avevano prenotato hanno disdetto subito, l'Europa invece sta aspettando di vedere cosa succede. E nelle Dolomiti negli ultimi anni la presenza degli stranieri si è avvicinata al quaranta per cento. Gli italiani affollano i weekend, durante la settimana invece i sentieri parlano altre lingue. Se mancano loro è un bel problema.

Franco Soave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA