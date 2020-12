IL CASO

Pronti, partenza, via. E a Sanremo è subito polemica. Con l'attesissimo annuncio dei 26 big in gara - presenti in studio - e la scelta delle 8 Nuove Proposte è partita dal Teatro Casinò della città dei fiori la corsa verso Sanremo 2021. Una serata, quella condotta l'altra sera in diretta su Rai1 dal padrone di casa Amadeus, piena di sorprese e di colpi di scena. Il primo, dopo i pesanti attacchi frontali allo stesso Amadeus, reo di averlo escluso dalla gara, è stata l'esclusione di Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani.

POST E VELENI

La Rai lo ha comunicato con una nota che il conduttore ha letto all'inizio della diretta: «Comportamento inaccettabile, decisione sofferta». Il cantautore dall'hotel ha cominciato ad attaccare con dei post e ieri è tornato alla carica con una lettera aperta ad Amadeus per dire che «ancora una volta mi trovo offeso, scacciato, mi trovo punito nonostante la mia buona fede e la mia voglia di collaborare». Morgan chiede ad Amadeus: «Tu sei in grado di capire quanto sei stato offensivo e scorretto a fare una cosa simile? Di quanto sia sbagliato non aver riconosciuto che lanno scorso grazie alla mia non prevista invenzione di teatro voi tutti del festival di Sanremo e della Rai e pure Bugo ci avete guadagnato fama quattrini e lavoro, mentre, io lautore, non ho preso soldi, ho subìto processi televisivi senza poter intervenire? Un po' non ti dispiace avermi ferito ed umiliato anziché usato per fare spettacolo? Non ti sei vergognato a portare Bugo in gara e ad avermi addirittura cacciato per paura che io ti mettessi in difficoltà in diretta?». E conclude: «Un gesto altamente sgradevole che dovrebbe essere chiamato con il suo nome: mobbing, ovvero abuso di potere».

Amadeus minaccia azioni legali, sicuro di aver messo insieme un cast fortissimo. Segnato da colpacci come il duo Fedez e Francesca Michielin (Chiamami per nome, esordio per il rapper), scelte spiazzanti come gli Extraliscio insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti (Bianca luce nera), band di culto della scena indipendente, e da ritorni di ex vincitori come Ermal Meta (Un milione di cose da dirti, a tre anni dal primo posto con Moro), Arisa (Potevi fare di più), Renga (Quando trovo te), di rivelazioni come Lo Stato Sociale (Combat pop, a tre anni dal secondo posto con Una vita in vacanza) e di vecchie glorie come Orietta Berti (mancava dal 92, alla dodicesima partecipazione con Quando ti sei innamorato). La cantante, 77 anni, collegata da casa, due settimane fa aveva annunciato la sua positività al virus: «Mi sono ripresa, ma sto aspettando i risultati dell'ultimo tampone».

Quanto allo Stato Sociale con i 35 anni di media dei suoi componenti sarà tra i più vecchi in gara: «Non torniamo per vincere, il giorno in cui vinceremo il gruppo si scioglierà» «vverte Alberto Guidetti, fondatore del gruppo, ricordando scaramanticamente quando fu secondo all'esordio nel 2018.

Tornano anche Bugo (con E invece sì cerca il riscatto senza Morgan), Annalisa (Dieci), Malika Ayane (Ti piaci così), Irama (La genesi del tuo colore), Fasma (visto tra i giovani quest'anno, ora promosso tra i big con Parlami), Ghemon (Momento perfetto), Max Gazzè (Il farmaciista: sarà sul palco con la misteriosa Trifluoperazina Monstery Band, dal nome di un antipsicotico per trattare la schizofrenia) e Noemi (Glicine). Tra gli assenti spicca Achille Lauro. Ma l'eclettico artista dovrebbe essere comunque sul palco dell'Ariston, forse come presenza fissa

GLI ESORDI

Colpiscono le tante, tantissime novità. Esordi assoluti per il duo dei Coma Cose (coppia anche nella vita, in gara con Fiamme negli occhi, tra rap e cantautorato), Fulminacci (Santa Marinella - classe 97, è erede della scuola romana), la vincitrice di Amici - origini brasiliane - Gaia (Cuore amaro), Rappresentante di Lista (Amare), Aiello (Ora), la rapper veneta Madame (18 anni, scommessa di Caterina Caselli, in gara con Voce), il torinese Willie Peyote (Mai dire mai - La Locura), Random (Torno a te), i Måneskin (la band romana lanciata da X Factor sarà all'Ariston con Zitti e buoni), l'accoppiata Colapesce-Dimartino (Musica leggerissima) e il poeta-cantautore Gio Evan (Arnica).

Un mix di generi: pop d'alta classifica, pop elegante, cantautorato, indie, urban, rap, rock. Di nazionalpopolare c'è ben poco e il pubblico di Rai1 potrebbe restare disorientato. Ma il cast è originale. Ora ad Amadeus non resta che contare i giorni che lo dividono dal ritorno sul palco dell'Ariston.

M.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA