IL CASOPer continuare a immaginare un distopico 2068, bisogna fare i conti con i tempismi delle indisposizioni, così con una nota congiunta di Clan e Mediaset la serie Adrian di Canale 5 si ferma: «Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà guidare Aspettando Adrian e Adrian la serie per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo Aspettando Adrian e Adrian la serie non andranno in onda». Dopo i ripetuti flop di ascolto, la presa di distanza di Milo Manara, le critiche per...