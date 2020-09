IL CASO

PADOVA Non tutto quello che veniva servito nel ristorante era indicato nel menù. Cocaina e marijuana erano servite a parte e consumate dagli acquirenti sul posto all'interno del magazzino del locale, trasformato in una sorta di saletta dello spaccio. Un ingegnoso sistema di smercio della droga, secondo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Abano Terme, che ha aperto le porte del carcere di Padova a Daniele Corradini, 55enne nato a Venezia ma residente ad Abano, gestore della trattoria Hostaria degli Anzoi di via Degli Scavi, a due passi dal centro di Montegrotto. Le manette ai polsi di Corradini, già noto alle forze dell'ordine per faccende di droga, sono scattate nella serata di venerdì con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta dell'esito di una lunga e complessa indagine che ha impegnato i militari dell'Arma termale a partire dai primi di febbraio. Inchiesta che ha portato alla fine anche al sequestro di 1,7 chilogrammi di marijuana e di tutto il materiale necessario per la preparazione delle dosi di cocaina à la carte: piattino e tesserino plastificato.

IL MECCANISMO

Il meccanismo era semplice: la clientela interessata a rifornirsi di droga si mimetizzava alla perfezione con il resto degli avventori, impegnati a trascorrere una serata in allegria. Entravano, si recavano nel magazzino e sniffavano le dosi all'istante. Senza però sospettare che il tutto veniva immortalato dalle microcamere che i carabinieri avevano installato nella stanza. Finita la consumazione della quantità di cocaina, precedentemente concordata con il ristoratore, uscivano come se niente fosse. Nessun viavai sospetto di auto di fronte al locale, nessuna consegna di droga all'esterno che potesse attirare attenzioni indesiderate. Il sistema fila liscio, come detto, fino ai primi dell'anno, quando le antenne investigative dell'Arma captano che c'è qualcosa che non va in quella trattoria dall'arredamento rustico-elegante che a Montegrotto gode di buona fama per l'ottima cucina e per il servizio cordiale ed efficiente. Oltretutto, Corradini vanta un precedente che pesa: nel 2017 era finito agli arresti domiciliari al termine di un'operazione antidroga sviluppatasi fra il Friuli e la zona termale euganea. Iniziano gli appostamenti. Che però debbono improvvisamente essere interrotti per l'emergenza Coronavirus. Il rigidissimo lockdown imposto dal governo decreta la chiusura, di fatto dalla sera alla mattina, di tutti gli esercizi pubblici. Inevitabile, a causa dell'emergenza sanitaria, la secca battuta d'arresto dell'indagine. Che riprende al cessare dello stato di confinamento totale per fronteggiare il Covid-19. Con un'operazione ardita e non priva di qualche rischio, i carabinieri riescono a quel punto a piazzare i dispositivi di sorveglianza che permettono all'inchiesta di svoltare, documentando le continue transazioni all'interno della piccola stanza. Le immagini registrate dai dispositivi sono inequivocabili: i clienti consumano la dose acquistata in piedi, frettolosamente, fra gli scaffali del magazzino che traboccano di piatti e posate, letteralmente a una manciata di metri dai tavoli dove siedono gli altri avventori della Hostaria degli Anzoi, ignari di quello che sta accadendo. A quel punto, il cerchio si chiude e tutte le risultanze dell'attività investigativa vengono depositate sul tavolo del pubblico ministero della Procura di Padova titolare dell'indagine, Benedetto Roberti. Che emette il provvedimento di arresto a carico del 55enne veneziano, per il quale si sono ora aperti i cancelli della Casa circondariale di Padova.

