IL CASO

Monolocale con ascensore (Padova) 55.000; Bilocale - IV piano- con ascensore (Treviso): non mi credo una agenzia immobiliare, sto solo scorrendo pagine di messaggi rivolti in web in questi giorni alla compagna di Giuseppe Conte, Olivia Paladino, e anche direttamente a lui, a proposito della borsetta sfoggiata dalla signora Olivia, il cui valore non è sfuggito agli attenti osservatori che hanno evocato raffronti tra il prezzo di una casa sia pure piccola e quello della borsetta incriminata: una Kelly Hermès, in vendita per la modica cifra di 81 mila euro! Commenti indignati che possiamo comprendere. Sotto accusa piuttosto è la moda. E non sufficiente è ritenuta la giustificazione della Maison per il costo che sarebbe determinato da un numero altissimo di ore di lavoro, necessità di affidarlo a personale specializzatissime, totale garanzia di perfezione . Come valore aggiunto mettici anche il tempo di attesa (anche un anno ) indispensabile dopo la prenotazione per una Kelly o una Birkin. Questo non basta certo per convincere chi deve fare i conti con i famosi 600 euro di bonus o neanche quelli per raggiungere la fine del mese che una borsetta da passeggio possa costare come un appartamento. C'è solo da augurarsi di non dimenticare in un bar o in treno una Kelly/Hermès, la cui storia non ha niente di eccezionale che aiuti a capire il perché del successo rispetto ad altre delle collezioni (salvo la Birkin, sempre di Hermès , che si colloca sullo stesso tariffario d'alto bordo, raggiungendo an che i 100 mila euro se vintage. La storia della Kelly, un cestino di vimini e midollino con due manici come borsettina da passeggio comincia sulla Costa Azzurra, nel lontano 1954 , dove Hitchkock girava Caccia al ladro, con Cary Grant e Grace Kelly. Hermès allora regalò a Grace una borsa che l'attrice americana si impegnò a portare sempre nelle scene del film. In seguito, divenuta principessa di Monaco, affezionata a quella borsa lasciò che la fotografassero ampiamente tenendola davanti all'addome già alterato dalla gravidanza come per proteggerla dai flashes. Fu allora che arrivò a Grace Kelly anche l'omaggio personale di Roberta di Camerino con la famosa Kelly tutta veneziana .

Luciana Boccardi

