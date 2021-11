Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMIRANO Tre membri no-vax dello staff amministrativo dell'Ipab Mariutto vengono segnalati dal personale interno alla direzione in quanto collocati in smart-working e non allontanati dal lavoro. Alcuni dipendenti della casa di riposo per anziani di Mirano, circa due settimane fa, con la collaborazione della Cgil, hanno deciso di inviare una segnalazione alla direzione dell'Istituto, lamentando che tre dipendenti no-vax anziché essere...