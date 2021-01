IL CASO

MESTRE Quando aleggiano nel cielo mettono sicuramente allegria, anche se in taluni casi possono diventare causa di gravi incidenti. Parliamo delle lanterne cinesi, le piccole mongolfiere di carta, alimentate da una fiamma, che si librano nell'aria grazie allo stesso meccanismo dei grandi aerostati, il cui utilizzo risulta da qualche anno piuttosto diffuso. La loro presenza non è mancata neanche in occasione del Capodanno appena trascorso, durante il quale molte persone hanno voluto festeggiare l'arrivo del nuovo anno lanciandone in cielo parecchie. Ma due di queste sono finite, fortunatamente senza nessuna conseguenza, all'interno del Bosco di Mestre, più precisamente nelle aree boschive Zaher e Ottolenghi che si trovano a metà strada tra Favaro e Dese.

«Ieri mattina, durante un giro di perlustrazione nelle porzioni del bosco a Favaro, ne abbiamo trovate due spiega Alessandro Pattaro del Forum Veneto per i Contratti di fiume che, assieme alle associazioni che ne fanno parte, vigila sui beni collettivi del capitale naturale -. Per fortuna, una debole precipitazione ha evitato la possibilità che si innescasse un incendio».

Se nella quasi totalità dei casi, quando la lanterna ritorna al suolo, è perché ormai la fiamma si è spenta, come sarà sicuramente avvenuto per quelle rinvenute a Favaro, ma a volte potrebbe succedere che il vento in quota le spinga a terra ancora accese e allora il rischio di un incendio potrebbe diventare reale, soprattutto se finissero su prati, alberi (soprattutto conifere che a causa della resina prendono fuoco facilmente) e anche su balconi, tetti in legno, barche ed altro. Basti ricordare che nel 2016 una lanterna ha causato l'incendio di circa 160 ettari di bosco nelle alture toscane e, proprio l'altra notte, una è finita nel recinto dello zoo di Krefeld, in Germania, provocando un devastante rogo che ha ucciso oltre 30 tra oranghi e scimpanzé. Molte autorità statali e locali, come per esempio in Svizzera e in Australia ne hanno proibito l'uso. In Germania la maggior parte degli stati federali ha introdotto l'obbligo di permesso, che il più delle volte non viene concesso, mentre in Italia, nonostante la vendita sia libera, il Ministero dell'Interno, con una circolare del dicembre 2012, ha richiamato alla prudenza sottolineando la possibilità che le piccole fiamme alimentanti l'aerostato possano provocare incendi o addirittura interferire con il traffico aereo. «Oltre ad una campagna di educazione civica contro i fuochi artificiali e le pire dei panevin - conclude Pattaro - sarebbe opportuno un anatema di riprovazione sociale contro la scellerata consuetudine delle lanterne volanti».

Mauro De Lazzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA