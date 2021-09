Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMESTRE La sintesi brutale: hanno dovuto pagare per salvare il loro posto di lavoro. Dodicimila euro ciascuno, per spese lagali, ottenuti dopo aver acceso un mutuo e che dovranno restituire a rate alla banca. Soldi ben spesi, visto che hanno scongiurato il licenziamento, ma per chi guadagna di stipendio circa 1.400 euro al mese, equivalgono a quasi un anno di retribuzione. La cronaca: la vicenda riguarda due agenti di polizia, in...