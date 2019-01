CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMarco Polo o Marko Polo, se non addirittura Marko Pili? Veneziano o croato? Sarebbe tutto da ridere se non fossimo in tempi in cui le bufale diventano verità: basta ripetere una balla millanta volte et voilà il gioco è fatto. Accade con le scie chimiche, la terra piatta, i vaccini che fanno venire l'autismo, perché mai non dovrebbe succedere pure con Marco Polo croato? Anche la storia veneta viene infarcita di fantasticherie prese per oro colato: la repubblica veneta è stato il primo stato del mondo ad abolire la schiavitù, il...