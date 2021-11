Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOJESOLO Aumentano le classi in quarantena nel litorale. A Jesolo, ieri dopo un inizio scolastico tranquillo, il bollettino dell'Ulss 4 indicava tre classi in isolamento domiciliare per un totale di 51 bambini iscritti dalla scuola dell'infanzia alle elementari. Ma il numero è in constante crescita, tanto che al centro tamponi di via Levantina sono in aumento quotidiano quelli effettuati agli studenti. Tutto è scattato dopo che sono...