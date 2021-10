Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOIl Nobel per la Pace premia quest'anno la libertà di espressione e, in particolare, quella di informazione: il prestigioso riconoscimento è stato assegnato ieri a Maria Ressa e Dmitry Muratov «per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura». È questa la motivazione che ha portato il Comitato per il Nobel per la Pace, con sede a Oslo, a...