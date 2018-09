CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOGaleotto è stato X Factor. Nell'annuncio del passaggio di Andrea Scrosati da Sky al grande colosso della produzione televisiva Fremantle ci deve essere molto del successo del talent, passato dalla Rai al network satellitare in un momento di calo e rilanciato fino a diventare uno degli appuntamenti più in vista della stagione. E, se c'è molto di X Factor, c'è anche molto dei risultati che il gruppo Murdoch è riuscito a ottenere negli ultimi anni sul fronte largo dell'intrattenimento, genere che prima non era compreso nei suoi piani...