IL CASOFranco Maresco concede il bis. Cosa più unica che rara. A Venezia. Come altrove. La conferenza stampa del film La mafia non è più quella di una volta è stata annullata. Nella sala predisposta ieri alle 13.30 non si è presentato nessuno. E così tra il film di Salvatores e quello di Roger Waters c'è stato un vuoto, un buco inatteso. D'altronde Mario Maresco non c'era. Notoriamente custode radicale della propria privacy, non era venuto nemmeno 5 anni fa quando a Venezia fu presentato il suo Belluscone. Una storia italiana. E...