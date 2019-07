CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il caso di Vincent Lambert, il giovane francese con gli esiti di un incidente stradale, recentemente deceduto per il cosiddetto stacco della spina e morto per fame e sete, ci ricorda a tutti la difficoltà di gestire questi problemi e nessuno ha la bacchetta magica per dare una risposta esauriente per queste evenienze. Circa 3000 italiani in stato vegetativo persistente di tutte le età ci pongono di fronte quotidianamente a queste problematiche e ancora 5000 persone che si prendono cura di loro ogni giorno. I pazienti in stato vegetativo...