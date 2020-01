IL CASO

«Come se avessero detronizzato il papa», sintetizza Marc Veyrat, scandalizzato per la perdita della terza stella Michelin del ristorante di Paul Bocuse. Veyrat conosce bene il dolore provocato dalla retrocessione, tanto da aver fatto causa giudiziaria (perdendola) alla Guida per una stella in meno ricevuta. Ma stavolta sembra davvero la fine di un'epoca, perché il ristorante di Collonges-au-Mont-d'Or si fregiava dei tre Macaron (il simbolo della Michelin) dal 1965, ben 55 anni, unico al mondo. Una decisione così pesante da spingere Gwendal Poullennec - direttore della Rossa, come è chiamata la Michelin - a recarsi giovedì sera a Lione per anticipare il verdetto che sarà ufficializzato solo il 27 gennaio. La famiglia di Paul Bocuse (morto nel 2018) ha reagito con stile.

QUESTIONE DI STILE

Ben diverso da come avevano fatto in Italia Gualtiero Marchesi che persa la terza stella - intimò dieci anni fa alle guide di non giudicarlo più, o in novembre Gianfranco Vissani, retrocesso da due a una. «Bisognerebbe chiedersi affermò a caldo il cuoco di Baschi - chi è in grado di giudicare un ristorante oggi». Vissani ne aveva fatto anche una questione nazionale, giudicando inadatti i francesi nel giudicare la cucina italiana. Per il direttore del ristorante Vincent Le Roux e i tre chef Christophe Muller, Gilles Reinhardt e Olivier Couvin è stato un fulmine a ciel sereno, alla vigilia del nuovo menù Tradizione in movimento in vigore dal prossimo venerdì (intorno ai 200 euro, senza vino, il costo medio). L'aragosta, ad esempio, sarà preparata in modo nuovo o lo gnocco reso più leggero e accompagnato da una salsa di champagne. Oltre al nuovo menu con piatti più in sintonia con i tempi sono stati anche assunti e si parla di stipendi da favola il pasticcere Benoît Charvet e il capo sommelier Éric Goettelmann. «Nessuno può più dormire sogni tranquilli», aveva del resto detto pochi mesi fa Jérôme, il figlio di Paul Bocuse, citando una frase che il padre amava ripetere spesso: «Chi crede di avercela fatta, ha già perso».

L'inattesa mazzata è stata affrontata con signorilità d'altri tempi. «Sebbene sconvolti dal giudizio degli ispettori, c'è una cosa che non vorremmo mai perdere, quella è l'anima del signor Paul», hanno commentato i dipendenti. «Paul Bocuse hanno aggiunto - era un visionario, un uomo libero, una forza della natura, ed è in questo spirito che abbiamo costruito la nuova esperienza. Da Collonges e dal profondo del nostro cuore, continueremo a dare vita al nostro Feu Sacré, il Fuoco Sacro: con audacia, entusiasmo, eccellenza e una certa forma di libertà».

A questo punto la domanda riguarda quel che sta avvenendo nel panorama gastronomico. I francesi negli ultimi 20 anni hanno dovuto subire di malavoglia l'avanzata di altre scuole, prima spagnola, poi italiana e del nord Europa, non riuscendo mai a piazzarsi al vertice delle classifiche mondiali (salvo il primo posto nella World 50 Best's 2019 con il Mirazur di Mentone, il cui proprietario e chef Mauro Colagreco non è però francese ma italo-argentino). Ora la Michelin ne prende atto addirittura bocciando il ristorante Bocuse dopo aver già tolto lo scorso anno la terza stella a mostri sacri come Marc Haeberlin, Marc Veyrat e Pascal Barbot. O piuttosto è una nuova strategia della Rossa che perde terreno rispetto al web? Punterebbe così a una immagine più pop e fresca e dopo aver addirittura chiuso due mesi fa un accordo con Tripadvisor (utilizzato ogni mese da 460 milioni di persone e che tramite The Fork permette anche la prenotazione dei ristoranti). Una joint venture che in 12 mesi è in grado di provocare 7,2 miliardi di euro di entrate con oltre 320 milioni di pasti aggiuntivi. In ogni caso, con questo colpo di scena, sicuramente gli ispettori francesi dimostrano di non guardare in faccia nessuno.

Carlo Ottaviano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

