IL CASOCinque minuti di applausi hanno accolto Citizen K, presentato ieri, fuori concorso, al Lido, presenti in Sala Grande, il regista Alex Gibney e il protagonista, Mikhail Khodorkovsky. Citizen K è il film sull'ex oligarca e dissidente russo nemico e nemesi di Vladimir Putin, suo avversario. Una delle lezioni che K spiega di aver imparato, nei suoi quasi dieci anni di carcere è che, per poter essere considerato come interlocutore da gangster o esponenti dell'establishment di potere in Russia, devi essere pronto a morire. E l'establishment...