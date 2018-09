CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO«Assetato di soldi e bugiardo come pochi». Così, da noi interpellata a caldo, Asia Argento ha definito il suo accusatore 22enne Jimmy Bennett che domenica sera ha rilasciato un'intervista esclusiva a Massimo Giletti nel corso della trasmissione di La7 Non è l'Arena. «Asia, che io chiamavo mamma, mi ha violentato quando ero minorenne approfittando del suo potere su di me: si è comportata proprio come Harvey Weinstein», ha detto il ragazzo. L'attrice, 43, diffonderà una dichiarazione ufficiale nei prossimi giorni dopo aver detto...