IL CARTELLONESi annuncia un gran finale per l'XI edizione di Venezia Jazz Festival, firmata da Veneto Jazz: Kylie Minogue e Imelda May saranno i grandi ospiti internazionali dell'Acoustic Nights Live di Jack Savoretti il 25 luglio (ore 20) al Teatro La Fenice. Savoretti salirà sul palcoscenico con una formazione speciale, per la prima ed unica volta: al quintetto che lo ha accompagnato in questo tour, composto dal chitarrista Pedro Vito Vieira De Souza, il pianista Nikolaj Torp Larsen e direttamente dalla band di Paolo Conte Francesca Gosio...