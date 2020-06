IL CAPOLAVORO

MILANO Più dei grandi e lussuosi Suv o delle emozionanti supersportive, la A3 è storicamente il simbolo del mondo Audi. Perché è globalmente la vettura più venduta del brand tedesco, con oltre 5 milioni di esemplari immatricolati (in Italia sono stati 235mila solo dal 2005). E perché molti si sono avvicinati al marchio dei quattro anelli proprio grazie all'accessibilità e alla versatilità del modello. Quando debuttò al Salone di Parigi nel 1996, venne enfaticamente celebrata la nascita del segmento compatto premium.

Senza tradire la missione originale, negli anni la A3 (nata a 3 porte) è molto evoluta, e anche cresciuta, fino a questa nuova quarta serie che avrebbe dovuto svelarsi al Salone di Ginevra e che viene lanciata ora sui mercati europei. Rivoluzionata nello stile, molto più dinamico e muscoloso, la A3 Sportback (con body soltanto a 5 porte) è ambasciatrice di una svolta totalmente digitale e ha compiuto un salto netto sotto il profilo tecnologico.

EMOZIONI E PROGRESSO

«Una sintesi di emozioni e di progresso», ha spiegato alla presentazione milanese il capo del marketing Massimo Faraò. Di più: la nuova Audi compatta vanta un'offerta unica di motorizzazioni. Al lancio sono addirittura 5, per ogni tipo di clientela. Due i propulsori a benzina, il tre cilindri Tfsi a iniezione diretta da un litro (110 Cv e 200 Nm), o il quattro cilindri Tfsi turbo 1.5 da 150 Cv e 250 Nm, disponibile anche nella configurazione S Tronic con tecnologia cylinder on demaind (disattivazione di 2 cilindri quando non è richiesta la potenza massima), ma soprattutto anche in formula mild-hybrid a 48 Volt. Una soluzione ideale per ridurre consumi ed emissioni, beneficiando degli incentivi e dei vantaggi di accesso alle aree ambientali offerti dall'ibrido leggero. Due anche i motori Diesel, il 2.0 Tdi con potenze di 116 Cv-300 Nm e 150 Cv-360 Nm. Nella versione più prestazionale è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti con paddle al volante, preziosi per una guida divertente e più sportiva.

Al lancio la nuova A3 Sportback è proposta nella sola configurazione a trazione anteriore, ma già entro l'anno l'offerta si amplierà con motorizzazioni Tdi e Tfsi (alcune abbinate alla trazione integrale quattro), e arriveranno un powertrain ibrido plug-in con due livelli di potenza e una variante a metano. Un ventaglio di proposte e soluzioni tecniche che sul mercato premium, in questo segmento, non ha paragoni.

Sotto il profilo stilistico, la quarta generazione A3 (più lunga e larga di 3 cm, portando la carrozzeria a 4,34 e 1,81 metri) è immediatamente riconoscibile per il frontale single frame ampliato, esagonale con griglia a nido d'ape e inedite prese d'aria, oltre che per le fiancate svasate dall'andamento concavo. Nella configurazione top, i proiettori Led Matrix integrano luci diurne a 15 diodi, che creano una elegante firma digitale. Il vano bagagli è di 380 litri, ampliabile a 1.200. Completamente rinnovati anche gli interni, con inserti in alluminio o carbonio e dettagli, ad esempio le bocchette d'aerazione, che rimandano addirittura al design della Lamborghini Urus.

Per la prima volta compaiono rivestimenti in materiale ecologico riciclato (45 bottiglie di plastica per ciascun sedile). In plancia lo schermo touch da 10,1 consente di gestire e visualizzare la selezione dei media, la navigazione e i servizi Audi Connect. La A3 adotta il terzo livello d'evoluzione del sistema MMI, con una potenza di calcolo 10 volte superiore, che comprende il riconoscimento vocale dei comandi e l'intuito digitale con Amazon Alexa. Fin dalle versioni d'ingresso per la strumentazione c'è un display da 10,25 e tra le opzioni non manca il virtual cockpit, un plus delle Audi più ambiziose.

SERVIZI CAR-TO-CAR

Grazie ai servizi car-to-car è possibile dialogare con le altre Audi per condividere informazioni, mentre Apple Car Play e Android Auto consentono di portare in vettura le applicazioni dello smartphone personale. Con l'app My Audi è anche possibile controllare da remoto l'apertura delle portiere e il riscaldamento. Eccellente la dinamica di guida, grazie a sospensioni riprogettate (a richiesta ammortizzatori regolabili) e a 5 tipi di assetto. Completa la dotazione dei sistemi di assistenza alla guida, compreso il cruise-control adattivo con stop and go.

Con la nuova A3 Sportback, la casa tedesca lancia formule finanziarie innovative come Audi Value, garanzia di trasparenza nell'acquisto e nella gestione. I clienti conoscono in anticipo il valore futuro garantito della vettura e beneficiano di rate (per l'allestimento Business Advanced) contenute in 199 euro, 299 con Audi Value noleggio.

Piero Bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA