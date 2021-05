Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CAPOLAVOROMARANELLO Hanno un destino segnato ma, per molti versi, resteranno un capolavoro indelebile. Inarrivabile per i motori elettrici che, sicuramente, sono superiori dal punto di vista dell'efficienza e del rendimento, del rispetto ambientale e delle performance, del silenzio e delle possibilità di essere gestiti dall'intelligenza artificiale. Eppure il propulsore ad induzione è più antico di quelli a ciclo Otto e Diesel, ma per...