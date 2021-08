Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNUNCIOLa voce sembra inossidabile. Basti ascoltare il singolo I Get A Kick Out Of You, uscito la scorsa settimana, anticipazione del nuovo album in duetto con Lady Gaga, Love for Sale (un omaggio al grande compositore americano Cole Porter): nel video Tony Bennett interpreta il brano con fermezza e passione, facendo commuovere anche la popstar, più giovane di lui di sessant'anni e già al suo fianco nel 2014 per l'album Cheek to cheek....