Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CANTIEREVENEZIA Senza intoppi né slittamenti ulteriori, i lavori a tutela della basilica di San Marco sono cominciati a pieno ritmo. Perfettamente al passo con il cronoprogramma annunciato nei giorni scorsi da tecnici e autorità, è effettivamente in corso l'allestimento del cantiere per la messa in sicurezza dell'edificio-simbolo della città di Venezia. Il luogo sacro è infatti perennemente sotto assedio dalla salsedine che l'alta...