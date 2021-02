IL PROGETTO

«Ormai con 1300 presenze e l'obiettivo di arrivare a 3mila non eravamo più in grado di gestire da soli l'intera ristorazione del Campus»: Riccardo Donadon, fondatore, mente e anima di H-Farm, il più importante polo dell'innovazione in Italia e non solo, alle porte di Venezia, immerso nella campagna in comune di Roncade (Tv), spiega così l'arrivo della famiglia Alajmo. E anche qui si è puntato in alto: «Volevamo inserire al nostro interno un'idea di food in sintonia con il campus, fra innovazione ed eccellenza. L'obiettivo era quello di offrire a chi ci viene a far visita, a partire dai nostri clienti, un'immagine di eccellenza spiega ancora Donadon -. In secondo luogo fare in modo che i ragazzi residenti e chi lavora qui apprezzi e impari la filosofia del cibo che è propria di Massimiliano Alajmo: la corretta alimentazione, la qualità e sostenibilità del cibo e degli ingredienti, il rispetto della materia prima. Non si tratta solo di sfamare ma di insegnare una visione etica dell'alimentazione».

E, infatti, attenzione al territorio, ricerca, sperimentazione e innovazione sono i valori comuni che stanno alla base della collaborazione e della nascita di J-FARM che si occuperà della valorizzazione dei locali presenti all'interno del Campus: «Da tempo con Massimiliano volevamo intervenire nella cultura alimentare dei ragazzi che un domani saranno i clienti e la società del futuro», spiega Raffaele Alajmo, manager di quello che è ormai un impero del food che va da Padova a Venezia, da Parigi a Marrakech e che continua a prendere di petto la crisi seguita alla pandemia attaccando invece che mettersi sulla difensiva, tanto che la nuova impresa è addirittura la terza in meno di un anno, dopo lo sbarco nell'isola veneziana della Certosa e a Cortina d'Ampezzo.

«La cura dei dettagli, la passione, il senso di responsabilità, la ricerca, la volontà di crescere, l'essere tradizionali e globali al tempo stesso ci ha fatto puntare su di loro quando abbiamo deciso di esternalizzare i servizi di ristorazione. Era un obiettivo ambizioso e sono felice che ci abbiano detto di si. Massimiliano è un artista e sono certo che il suo influsso aggiungerà magia all'esperienza di tutti coloro che avranno a che fare con noi, ma soprattutto dei giovani, il cui futuro deve essere rimesso decisamente al centro di tutti i pensieri» dice ancora Donadon.

Il ristorante (inaugurato sabato scorso, e per il momento aperto a tutti - dal mercoledì alla domenica: 327/6774581), sarà l'anima gourmet del progetto, nella sua declinazione di cucina di campagna che faccia affidamento sull'approvvigionamento dall'orto, già presente nel Campus, ma anche alla laguna: dalla Cialda di baccalà mantecato al limone con mazzancolle di laguna al Risotto con fegatini di corte e salvia, dal Radicchio fritto con grano saraceno germinato, salsa agro-dolce piccante e sorbetto di pinoli di cedro finoalla mitica tartare di Erminio - che in qualche occasione sarà presente per prepararla al momento davanti agli ospiti -, piatto dedicato ai nostalgici de La Montecchia, il ristorante stellato all'internodello omonimo Golf Club di Selvazzano Dentro (Pd), chiuso meno di due mesi fa (e adesso riaperto con una nova gestione: vedi pezzo qui sotto). Mattia Ercolino sarà executive chef di tutto il progetto J Farm, e con Alberto Toe (già chef Cementine), realizzerà il Cementine 2.0, in attesa delle prossime aperture in Farm.

Entro fine marzo, AMOR Milano, il locale fast-casual, si trasferirà all'interno di H-FARM con un'offerta dedicata alla pizza al vapore brevettata da Max Alajmo. La proposta, grazie anche alla creazione di una nuova piattaforma digitale per la gestione degli ordini, asseconderà le esigenze di un ambiente giovane e dinamico, mentre il design sarà firmato da Philippe Starck. Poi ci sarà la Serra, cuore di H-FARM, punto di incontro per chi lavora e per gli ospiti esterni, dove nei week end si organizzano eventi per aziende e residenti. Infine la nuova sfida-Alajmo: dopo la ricerca sulla pizza al vapore ci si concentrerà anche sulla pizza classica. A completare l'offerta gastronomica un corner In.gredienti, il negozio di alimentari con sede a Rubano, che proporrà a residenti e visitatori alcuni dei prodotti realizzati e selezionati da Massimiliano oltre a lievitati e dolci della pasticceria de Il Calandrino. «Il nostro obiettivo conclude Donadon - è che quella iniziata sabato con il primo servizio del pranzo sia una lunga collaborazione, ricca di nuovi percorsi e nuove traiettorie, come da 16 anni nello spirito di H-Farm e da sempre marchio di fabbrica Alajmo».

Claudio De Min

