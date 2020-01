IL CAMBIAMENTO

NAGOYA Il mondo avrà una grande macchina, capace di trasportare chiunque nel posto giusto, nel momento giusto e con lo strumento giusto. Questa grande macchina non si può chiamare più Automobile, ma Mobilità ed è la combinazione di mezzi e servizi che dovranno mettere al centro le persone, la loro libertà di muoversi in sicurezza, il loro desiderio di rimanere collegati all'interno di «una società nella quale si possano avvertire il calore e la gentilezza».

Così ha parlato Akio Toyoda, presidente e Ceo di Toyota Motor Corporation, in occasione dell'ultimo Salone di Tokyo presentando il piano per elettrificare l'azienda fondata dal nonno Kiichiro, ma soprattutto per trasformarla da car company a mobility company.

LA RIVOLUZIONE CULTURALE

Una rivoluzione culturale, per molti costruttori, ma non per Toyota che anzi vuole applicare al nuovo modo di muoversi gli stessi principi utilizzati per produrre le proprie automobili secondo un metodo chiamato, non per nulla, Toyota Production System (TPS) e che ha fatto scuola ovunque. A codificarlo agli inizi degli anni '50 è stato Taiichi Ohno: tutti i concetti di fabbrica integrata, produzione snella, miglioramento continuo (kaizen) e qualità totale che caratterizzano l'industria giapponese, sono farina del suo sacco. Una famosa ricerca del MIT nel 1991 definì il TPS la macchina che ha cambiato il mondo. È basato su due principi: il just-in-time e il jidka. Il primo consiste nel far trovare il pezzo giusto, nel momento giusto, e nel posto giusto all'interno del luogo di produzione; il secondo è l'automazione con tocco umano o automazione intelligente.

Sono gli stessi concetti che oggi Toyoda vuole applicare ad un mondo in cui l'automobile è solo un segmento della grande macchina della mobilità e si sta già trasformando diventando connessa, autonoma, condivisa ed elettrificata. Nessuno più di Toyota può parlare dell'ultima di queste voci visto che è partita nel 1997, ha messo poi in strada oltre 14 milioni di auto ibride ed entro il 2025 produrrà 5,5 milioni di unità all'anno di auto elettrificate. L'obiettivo era stato fissato al 2030 ma, con un colpo di scena, in estate è stato anticipato di 5 anni mantenendo invece invariato al 2050 l'orizzonte per tagliare del 90% l'impatto globale di ogni veicolo in termini di CO2 rispetto ai livelli del 2015. Gli altri segmenti sono gli strumenti di mobilità personali, i bus a idrogeno, le navette a guida autonoma ed altro ancora. Toyota li ha tutti pronti ed è ansiosa di immergerli in una nuvola di informazioni per formare l'ecosistema che sarà sperimentato in occasione delle Olimpiadi di Tokyo. Il just-in-time nella mobilità sarà dunque per tutti trovare il mezzo giusto, nel posto giusto e al momento giusto mentre il jidka sarà l'intelligenza artificiale. Per questo campo, Toyota si è affidata a un dei massimi esperti del settore, Gill Pratt, affidandogli il Toyota Research Institute e un miliardo di dollari per sviluppare le idee e gli algoritmi che permetteranno alle auto di interagire con le persone e guidarsi da sole, ma senza dimenticare la missione dell'azienda e la lezione dei padri come Ohno. L'ingegnere giapponese pensò al just-in-time visitando i primi supermercati negli Stati Uniti: sugli scaffali gli articoli terminati venivano rimpiazzati continuamente in modo che il cliente potesse avere sempre tutto a disposizione.

LA VISIONE DI AKIO

Toyoda non parla di scaffale della mobilità, ma è evidente che le Tre Elissi si propongono come tale creando, di fatto, un Toyota Mobility System: la macchina che ha cambiato il mondo diventa la macchina che muove il mondo che cambia. In questo scenario la mobilità appare perfettamente razionale, magnificamente integrata e coordinata, ma anche terribilmente noiosa e inumana. Il ceo giapponese non la pensa così, anche perché Toyota non vuole auto-robot senza volante e pedali. Per spiegarsi, così come il suo predecessore, prende un esempio dall'America. Nel paese di Zio Sam, prima della comparsa dell'automobile, circolavano 15 milioni di cavalli.

Quando partì la motorizzazione di massa, gli equini scomparvero, ma non sono mai scomparse le corse dei cavalli inoltre chi li ama e li cavalca, li giudica insostituibili e stabilisce con loro un legame profondo, di fiducia incondizionata. Per Toyoda le automobili, così come i cavalli, eviteranno per noi i pericoli e saranno ancora mezzi che potremo far correre ed amare. «Attraverso l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, penso che anche le automobili saranno capaci di comunicare con le persone e i loro cuori. Sì, penso davvero che le automobili del futuro saranno come i cavalli».

Nicola Desiderio

