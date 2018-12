Il calendario Barbanera con Il Gazzettino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAE' l'almanacco più famoso d'Italia e da moltissimi anni una tradizione anche per i lettori del Gazzettino. Oggi il calendario lunario di Barbanera è in edicola a 2,90 euro più il prezzo del quotidiano. Un'occasione da non perdere se si pensa che la collezione di almanacchi Barbanera 1762-1962 è stata accolta dall'Unesco nel Memory of the World Register, il registro della memoria del mondo che contempla in un'ideale biblioteca planetaria documenti, biblioteche, collezioni, archivi, tradizioni orali da tutelare per l'importanza...