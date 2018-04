CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il cadavere di una diciottenne pellerossa viene ritrovato in mezzo alla neve tra i monti del Wyoming, ai margini di una riserva indiana. La ragazza è stata violentata, ma è morta annegata nel proprio sangue, dopo aver corso per più di sei miglia a piedi nudi, a meno venti gradi. A indagare sul caso, arriva da Las Vegas l'agente Fbi Jane Banner (Elizabeth Olsen), che ben presto si rende conto di essere capitata in una situazione ben più grande di lei. Meglio farsi aiutare dal dolente cowboy Cory Lambert (il magnifico Jeremy Renner),...