Più di un motivo rende interessante il concerto, primo di tre, proposto in streaming dall'Orchestra del teatro la Fenice lo scorso 30 gennaio, tuttora visibile sul canale YouTube del teatro, diretto da Markus Stenz (nella foto). Innanzitutto la scelta di un programma completamente viennese in cui il classico viene rappresentato nella sua forma più pura nella sinfonia K 551 Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart qui preceduta da quel capolavoro di reinvenzione dell'antico che è la suite Der Buerger als Edelmann (Il borghese gentiluomo) op. 60 di Richard Strauss che a Venezia mancava esattamente da sessant'anni ­ l'ultima volta era stata eseguita dai complessi feniciani il 9 marzo 1961 con la direzione di Massimo Pradella e che nell'occasione vede protagonista Roberto Baraldi, che dell'orchestra della Fenice è violino di spalla, intelligentemente impegnato nell'ottica della sempre crescente valorizzazione delle eccellenze interne al teatro. Altro elemento di interesse è la nuova veste del teatro Malibran, il cui spazio grazie all'intervento di Fest (Fenice e servizi teatrali) è stato ripensato nell'ottica di una disposizione dell'orchestra capace di coniugare sicurezza e allargamento dell'organico. Nella suite che Strauss trasse dalla sua non molto fortunata opera ispirata alla commedia-balletto di Molière-Lully Il borghese gentiluomo in origine pensata come prologo dell'«Arianna a Nasso» mancano gli impeti dei poemi sinfonici giovanili ma in compenso brillano un'orchestrazione levigatissima e la riproposizione di una teatralità musicale che procede sul filo della danza e dell'ironia. La lettura di Stenz è articolata su una trama caratterizza9ta da pennellate leggere e sapide allo stesso tempo in cui il violino di Baraldi musicista di caratura internazionale per studi e carriera trova piena espressione attraverso arcate calibratissime e un fraseggio appassionatamente meditato. La seconda parte del programma prevedeva la K 551, l'ultima delle sinfonie del catalogo mozartiano, si lega in qualche modo all'impaginato straussiano nel suo trarre modernità dall'antico. Qui Stenz conduce il narrato musicale lungo un sentiero disseminato di minuscoli spunti dinamici capaci di renderlo vario.

Alessandro Cammarano

