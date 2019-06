CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL bonus bebè è una bella iniziativa e certamente potrebbe incontrare il favore economico di molte famiglie in potenziale difficoltà. Ma ottenere l'agevolazione è sfiancante da un punto di vista burocratico, psicologico ed etico.Il bonus è subordinato a moltissimi documenti. Prioritario su tutto il mod. Isee 2019 per ottenere il quale servono ben 25 documenti da produrre per entrambi i genitori: tra i più importanti ricordiamo il 730/2019 e Cud/2019, redditi esenti non imponibili, assegni familiari destinati a coniuge o figli, contratto...